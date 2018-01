Bush diz que Iraque se converte em "batalha contínua" O presidente George W. Bush disse que ?elementos estrangeiros? vêm se infiltrando no Iraque, na esperança de cometer atos terroristas, e previu que os aliados dos EUA enviarão mais tropas ao país. ?O Iraque está se mostrando uma batalha contínua na guerra ao terrorismo?, disse o presidente. ?Nós continuaremos no caminho?. Semanas depois de haver declarado o fim dos principais combates no Iraque, Bush disse que a violência no país ocupado pode ser atribuída a antigos membros do governo de Saddam Hussein. ?Também creio que há um elemento estrangeiro entrando no Iraque?, disse o presidente, referindo-se a esse elemento como ?combatentes do tipo Al-Qaeda?. ?Eles odeiam a liberdade?.