Bush diz que jornada no espaço vai continuar Em rápido pronunciamento, por volta das 17 horas deste sábado, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou que a despeito da tragédia do ônibus espacial Columbia, a jornada no espaço vai continuar. O ônibus espacial explodiu por volta das 12 horas deste sábado (horário de Brasília) com sete tripulantes. Dirigindo-se às famílias dos astronautas mortos, Bush disse que elas não estão sozinhas, que toda a nação americana lhes deve respeito e gratidão. Bush citou o nome de cada um dos tripulantes do Columbia. Bush disse que o ser humano é inspirado em suas viagens ao espaço pelo desejo de descobrir e conhecer. O presidente citou o profeta Isaías, para justificar a busca pelo desenvolvimento da ciência: "Levante os olhos e verás o paraíso".