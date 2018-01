Bush diz que "o cerco se fecha em torno de Bagdá" Em um discurso para 20 mil fuzileiros navais e seus parentes na base de Camp Lejeune, no Estado da Carolina do Norte, o presidente americano, George W. Bush, disse que "o cerco se fecha em torno de Bagdá" e o regime de Saddam Hussein "está chegando ao fim". "Terminaremos o que começamos", disse Bush, que foi até Camp Lejeune manifestar apoio às tropas e prestar homenagem aos mortos na invasão do Iraque, com cujas famílias ele se reuniu depois. Pelo menos 11 americanos mortos e 6 desaparecidos até agora eram marines desta base, a maior dos EUA. De acordo com o último balanço divulgado pelo Comando Central das Forças Armadas, transferido para Doha, no Catar, 49 soldados morreram desde o começo da guerra, 150 ficaram feridos e 15 estão desaparecidos (aí se incluem pelo menos 5 prisioneiros). "O caminho está marcado. Estamos avançando. Nosso destino é Bagdá e não aceitaremos nada menos que a vitória completa e final." Segundo Bush, a população iraquiana começa a receber os soldados americanos e britânicos como libertadores, e advertiu que a guerra não terminará enquanto "todo o país não for libertado". Outro objetivo do ataque, afirmou ele, é retirar as armas de destruição em massa do Iraque. "Defendendo nossa segurança, libertamos a população do Iraque de um dos regimes mais cruéis da Terra", declarou. O presidente americano parecia mais confiante sobre os progressos no Iraque do que em pronunciamentos anteriores e, diante das tropas, chegou até a fazer uma piada de humor negro. "Não há uma visão melhor do que a de 12 mil marines e soldados, a não ser que você seja um membro da Guarda Republicana", comentou. Em outra passagem, frisando que nada deterá as forças dos EUA, ele afirmou: "Tendo viajado centenas de quilômetros, nós iremos agora até os últimos 200 metros." O Congresso americano debatia hoje a aprovação de uma suplementação de verbas orçamentárias de US$ 74,7 bilhões para custear as despesas com a guerra no Iraque. A expectativa era de aprovação até o final da noite. No pacote estão incluídos também ajuda econômica a aliados importantes, como a Turquia, verba para o novo Departamento de Segurança Interna e apoio financeiro para companhias aéreas em dificuldade. Veja o especial :