Bush diz que os EUA ?são difíceis de proteger? contra ataques O presidente George W. Bush disse, hoje, que os americanos que esperam outro ataque terrorista ao país têm razão de temer. ?Este é um país difícil de defender?, concordou. Perguntado sobre uma pesquisa de opinião pública realizada pela Associeted Press, mostrando que dois terços dos americanos acham que é ?provável? um ataque antes das próximas eleições, em novembro, o presidente disse: ?Posso entender por que eles acham que isso vai acontecer novamente. Eles viram o que aconteceu em Madri?, referindo-se as explosões terroristas que devastaram estações de trens na capital espanhola uma semana antes das eleições presidenciais. Bush participava, hoje, de uma reunião anual com executivos de mais de 1.500 jornais associados à AP, quando resolveu ser franco a respeito da vulnerabilidade do país. ?Nossa inteligência é boa. Não exatamente perfeita, este é o problema.? O presidente também admitiu que, nas últimas semanas, o Iraque tem sido ?realmente difícil?, mas garantiu que não reduzirá o comprometimento de seu governo com a criação de um Iraque livre e democrático. ?O povo iraquiano olha os americanos dizendo ?iremos ser cortados e abandonados novamente?? Não iremos cortá-los e abandoná-los enquanto eu estiver no Salão Oval.? Bush também condenou os ataques terroristas de hoje cedo no Iraque e na Arábia Saudita. ?Eles atacaram hoje, em Basra. Mataram iraquianos inocentes. Eles atacaram hoje, em Riad... Eles atacam o tempo todo. Eles gostariam de nos atacar também?, afirmou. ?Temos de ser eficazes para detê-los. Não há negociação com esses terroristas. É importante encontrálos antes que eles voltem aqui novamente. Os tempos são duros. As duas últimas semanas foram realmente difíceis.?