Bush diz que respeita a eleição de Schroeder O silêncio o presidente norte-americano George W. Bush logo após a reeleição do chanceler alemão, Gerhard Schroeder, no domingo, foi rompido nesta quinta-feira, quando a Casa Branca prometeu "trabalhar bem apesar das tensões" com a Alemanha, um sinal de que a indignação de Bush pode estar se acalmando. "Os EUA respeitam as decisões tomadas pelas democracias e o povo alemão que elegeu Schroeder", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. Perguntado sobre por quanto tempo Schroeder ainda enfrentaria frieza por parte de Bush, o tom de Fleischer foi mais brando ao dizer que "somos ambos grandes governos". Mas o porta-voz não soube dizer quando Schroeder seria convidado a voltar à Casa Branca. O silêncio de Bush desde o domingo, quando Schroeder venceu o pleito, foi notado porque o mandatário americano costuma telefonar para todos os dirigentes que ganham eleições, a fim de felicitá-los. O tom de Fleischer parecia hoje mais conciliador do que o de uma semana atrás - exatamente quando uma comparação entre os métodos de Bush e de Adolf Hitler feita durante a campanha eleitoral pela ministra da Justiça alemã deixou mais ácidas as relações germano-americanas. O chanceler alemão, Gerhard Schroeder, passadas as eleições na Alemanha que mostraram um perfil antiamericano, articulou uma estratégia diplomática para recuperar as boas relações com os Estados Unidos. "Queremos retomar, o mais rápido possível, as boas relações de trabalho", disse o ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Joschka Fischer. Embora as eleições vencidas por Schroeder tenham sido marcadas pela rejeição a uma possível intervenção dos EUA no Iraque - o que provocou tensão nas relações diplomáticas entre Berlim e Washington -, o escritório do chanceler desmentiu hoje que o presidente norte-americano George W. Bush tenha se negado a atender a um telefonema do governo alemão, como publicou o diário The Wall Street Journal.