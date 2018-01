Bush diz que Rumsfeld faz trabalho "soberbo" O presidente George W. Bush deu uma forete demonstração de apoio ao secretário de Defesa Donald H. Rumsfeld, que assumiu responsabilidade pelas torturas e maus-tratos impostos a prisioneiros iraquianos por soldados dos EUA. Após uma reunião no Pentágono, Bush lhe disse: ?Você está fazendo um trabalho soberbo?. Enquanto isso, no Congresso, senadores marcaram mais uma audiência sobre a questão dos abusos. Testemunhas para a audiência marcada para amnhã incluem o general Antonio Taguba, autor de um relatório que denuncia ?abusos criminosos, evidentes, sádicos e depravados? na prisão iraquiana controlada pelos EUA. Os comentários de Bush no Pentágono pareciam calculados para dispersar as crescentes especulações de que Rumsfeld iria renunciar, num momento em que o governo americano se prepara para a divukgação, já prevista, de mais fotos e filmes contendo abusos e torturas cometidos no Iraque.