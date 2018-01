Bush diz que "sacrifícios" ainda são necessários no Iraque Em sua entrevista coletiva sobre a captura do ditador iraquiano Saddam Hussein, o presidente dos EUA, George W. Bush, declarou que a prisão mostra que o Iraque está ?no caminho da liberdade?, mas avisou que ?novos sacrifícios? esperam as tropas americanas estacionadas no país árabe. ?Os terroristas no Iraque continuam perigosos. O trabalho de nossa coalizão continua difícil e exigirá novos sacrifícios?, disse o presidente. ?Ainda assim, isso deve estar claro para todos. O Iraque está no caminho da liberdade?. Bush também aproveitou a entrevista para agradecer ao Congresso a aprovação de cortes nos impostos, uma reforma no sistema de saúde Medicare e prometeu continuar buscando o crescimento econômico. Altas autoridades dos serviços de defesa disseram que Saddam receberá o tratamento prescrito para prisioneiros de guerra e está sendo interrogado sobre a insurgência contra a ocupação.