Bush diz que Saddam ameaça toda a civilização O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, advertiu hoje que o líder iraquiano Saddam Hussein e seu arsenal são uma ameaça a toda a civilização, e disse que seria inocência "pretender que ele não existe". Bush apelou a céticos líderes alemães para ajudarem na ampliação da guerra contra o terrorismo. "Não sabemos de onde virá a próxima ameaça. Não sabemos que forma ela tomará, mas temos de estar prontos", afirmou Bush num discurso no Parlamento da Alemanha. Bush então voou para a Rússia, desembarcando em Moscou e sendo recebido numa breve cerimônia. Bush realiza um giro de sete dias por quatro nações européias. Além da Alemanha e Rússia, ele visitará a França e a Itália. Ele desceu do avião de mãos dadas com a primeira-dama Laura Bush, caminhou sobre um tapete vermelho e passou em revista as tropas russas ao lado do vice-primeiro-ministro Alexei Kudrin, enquanto uma banda tocava os hinos norte-americano e da Rússia. Conforto O discurso de Bush a parlamentares alemães foi marcado por um pequeno incidente, mas no geral foi bem recebido. Um outro incidente já havia marcado a entrada na sede do Parlamento. Embora reconhecendo as dúvidas da Alemanha sobre a propriedade da expansão da guerra contra o terrorismo, Bush argumentou que as ameaças terroristas não se dissiparão se forem ignoradas. "Pensamentos e desejos trarão conforto, mas não segurança", disse. Mais cedo, numa entrevista coletiva conjunta com o chanceler alemão, Gerhard Schroeder, Bush enviou um aviso a Moscou, exortando a Rússia a suspender a assistência nuclear ao Irã. Bush adiantou que quando se encontrar com o presidente russo na sexta-feira para assinar um histórico tratado de redução de armas nucleares dirá a Vladimir Putin: "Se vocês armarem o Irã, vocês serão responsáveis pelos armamentos que estarão apontados para vocês". Para ele, um Irã armado com mísseis mortais "será um problema para todos nós, incluindo a Rússia". Rússia amiga No discurso no Parlamento, Bush classificou o novo acordo de armas EUA-Rússia - cortando os arsenais nucleares dos dois lados em dois terços nos próximos dez anos - como o mais impactante do tipo. "Antigos acordos de armas buscavam conter a hostilidade e manter um equilíbrio de terror. Este novo acordo reconhece que a Rússia e o Ocidente não são mais inimigos", afirmou. Muitos líderes europeus têm expressado reservas sobre a expansão da guerra contra o terrorismo, especialmente se isto significar atacar o Iraque. Schroeder evitou responder diretamente uma pergunta sobre se apoiaria uma invasão liderada pelos EUA a Bagdá para derrubar Saddam, apesar de ele ter expressado no passado reservas sobre tal ação. "Não existem planos militares concretos para ataques contra o Iraque, então não existe razão para eu especular sobre o assunto", disse Schroeder, tendo Bush a seu lado. Bush completou: "Eu disse ao chanceler que não tenho sobre minha mesa planos de guerra, o que é verdade". Todos os meios Ainda assim, é público que opções para tal operação estão em revisão no Pentágono, e Bush não as descartou. "Temos de usar todos os meios a nosso dispor para lidar com Saddam Hussein", afirmou. Bush também pediu ajuda da Alemanha para exercer pressão diplomática sobre o Iraque a fim de evitar que Saddam desenvolva armas de destruição em massa - uma ameaça que, segundo ele, é real. "Podemos pretender que ela não existe, e esperar que ela se dissipe. Mas isso não vai funcionar", disse. Reconhecendo o sentimento alemão contra a expansão da guerra, Bush acrescentou que a Alemanha tem "assumido um significativo peso" na guerra contra o terrorismo, "e somos muito gratos por isso". No Parlamento, Bush sugeriu que a Alemanha e muitas outras nações estão vulneráveis a maciços atos terroristas, como os realizados nos EUA em 11 de setembro. Ele também agradeceu a Alemanha por ter enviado tropas ao Afeganistão para ajudar a reconstruir a nação, no que foi a maior mobilização de tropas da Alemanha pós Segunda Guerra Mundial. "Parem suas Guerras" Durante o discurso de Bush, três legisladores do ex-comunista Partido do Socialismo Democrático, sentados a poucos metros de Bush, levantaram-se e ergueram um cartaz onde se lia: "Bush, Schroeder, Parem suas Guerras". Guardas de segurança rapidamente apreenderam o cartaz e houve breves gritos na galeria. Bush fez uma pausa e parecia estar olhando suas anotações, e não reagiu. Também, enquanto Bush entrava no plenário, o parlamentar pacifista Verde Hans-Christian Stoebele retirou-se. "Esse presidente é a favor de guerras, do boicote ao Tribunal Penal Internacional e de sérios erros na política ambientalista", denunciou. Schroeder disse que achava que seria importante o presidente enfatizar que o terrorismo internacional não pôde ser combatido apenas por meios militares.