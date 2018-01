Bush diz que Síria "começa a entender mensagem" dos EUA O presidente americano, George W. Bush, disse, neste domingo, que a Síria "está começando a entender a mensagem de que não deve dar abrigo a integrantes do deposto regime iraquiano". Bush qualificou os recentes passos do governo sírio de "sinais positivos". O presidente deu a declaração na base de Fort Hood, no Texas, onde se encontrou com dois pilotos ex-prisioneiros de guerra libertados na semana passada no Iraque. Também neste domingo, dois congressistas americanos, Darrell Issa (republicano, da Califórnia) e Nick Rahall (democrata, da Virgínia Ocidental) mantiveram reunião em Damasco com o presidente sírio, Bashar Assad, que se comprometeu a não conceder asilo e a expulsar do país supostos criminosos de guerra iraquianos. "É um passo na direção certa", afirmou Issa. Os congressistas foram os primeiros representantes americanos a se reunir com o presidente sírio desde a escalada da tensão entre Damasco e Washington, motivada pelas acusações por parte dos EUA de que a Síria estaria oferecendo refúgio a dirigentes do regime de Saddam Hussein e desenvolvendo armas químicas e biológicas. O secretário de Estado americano, Colin Powell, planeja visitar a Síria nas próximas semanas, mas ainda não há data prevista para a viagem. Indagado por jornalistas sobre se encontrou um Assad inflexível nas posições defendidas pela Síria, Issa afirmou: "Eu o encontrei muito flexível. Trata-se de um homem que gosta do diálogo". Rahall afirmou que o presidente sírio qualificou de "ridícula" a acusação americana de que a Síria desenvolve armas de destruição em massa. Os dois representantes americanos disseram também que pediram a Assad o fechamento de bases que facções palestinas e o grupo guerrilheiro xiita Hezbollah mantêm na Síria. Ouviram como resposta que esses grupos estão envolvidos diretamente na questão entre Israel e palestinos e que essas organizações "se esvaziarão por definição", se o tema for resolvido. Logo depois do encontro de Assad com os congressistas americanos, o presidente egípcio, Hosni Mubarak, reuniu-se em Damasco com o presidente sírio, informou a agência local, Sana. De início, segundo a agência, os dois mandatários se encontraram acompanhados das delegações de ambos os países para, em seguida, manter um diálogo reservado. Mubarak, que viajou acompanhado por seu ministro do Exterior, Ahmed Maher, retornaria ao Egito ainda neste domingo. Veja o especial :