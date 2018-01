Bush diz que trabalhará com Sharon pela paz O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou nesta quarta-feira que trabalhará com o primeiro-ministro eleito de Israel, o linha-dura Ariel Sharon, para promover a paz no Oriente Médio. Bush afirmou também que conversou nesta terça-feira, por telefone, com o primeiro-ministro em exercício de Israel, Ehud Barak. De acordo com a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Mary Ellen Countryman, depois de conversar com Barak, Bush falou também com o presidente israelense, Moshe Katsav. Ela negou-se a informar o assunto tratado pelos dois líderes.