Bush diz que tropas americanas ficarão mais tempo no Iraque Os Estados Unidos podem começar a transferir poder para os iraquianos em breve, mas as tropas americanas permanecerão no Iraque por mais tempo, disse hoje o presidente George W. Bush. ?Em termos de segurança, veremos o que acontece?, disse Bush depois de um encontro no Salão Oval com o presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi. ?Ficaremos lá até que o trabalho esteja feito... E o trabalho é deixar o Iraque livre e em paz.? Bush sugeriu ? mas não disse diretamente ? que as forças americanas ficarão em território iraquiano até que o ditador deposto, Saddam Hussein seja encontrado. ?Encontraremos Saddam Hussein?, afirmou o presidente. ?Somos fortes e determinados e teremos sucesso.? O secretário de Estado Colin Powell, entretanto, numa entrevista a um canal de TV de Nashville, dissera mais cedo que o número das tropas americanas provavelmente será reduzido à medida que o Iraque for reconstruindo suas forças. Com o número de soldados mortos no Iraque aproximando-se dos 400 e algumas pesquisas de opinião pública mostrando crescente crítica à condução do pós-guerra no Iraque, o objetivo do governo é acelerar os passos da emancipação do Iraque e finalizar a ocupação americana.