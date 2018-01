Bush diz ter "aversão" pelo ditador norte-coreano O presidente americano, George W. Bush, afirmou que ter aversão pelo ditador norte-coreano, Kim Jong II, disse o jornal The Washington Post. O jornal cita um trecho do livro "Bush em Guerra" do jornalista Bob Woodward. "Tenho aversão a Kim Jong II. Sinto uma reação visceral por esse homem pois está matando seu povo de fome", reagiu Bush ao ser entrevistado pelo jornalista. "Já vi (relatórios) de inteligência sobre esses campos de prisioneiros usados para tortura". O novo livro narra o planejamento e a execução da guerra no Afeganistão, além da relação de Bush com outros líderes.