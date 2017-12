Bush diz ter confiança nas instituições argentinas Apesar da renúncia do presidente Fernando de la Rúa, a administração do presidente dos EUA, George W. Bush, expressou sua confiança nas instituições democráticas da Argentina. "A Argentina tem uma democracia forte e vibrante, e o presidente reiterou sua confiança na posição da Argentina como uma das democracias líderes do hemisfério ocidental", disse o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. O porta-voz disse que o presidente Bush fará uma declaração conjunta com líderes do México e do Canadá sobre a situação na Argentina, mas ele também indicou que os EUA não mudaram sua avaliação de que a Argentina precisa trabalhar com as instituições de empréstimos internacionais. As informações são da Dow Jones. Leia o especial