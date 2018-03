Bush duvida de trégua e exige fim do Hamas O presidente dos EUA, George W. Bush, reagiu com ceticismo ao anúncio de uma trégua de três meses nos ataques de grupos palestinos radicais a Israel, e cobrou o desmantelamento total das ?redes terroristas, com sua capacidade de destruir o processo de paz?. ?Só vou acreditar quando ver?, disse Bush, referindo-se à trégua. ?Fazer um acordo verbal é uma coisa?, continuou. ?Mas para haver paz no Oriente Médio, precisamos ver organizações como o Hamas desmanteladas, e então teremos paz, teremos uma chance de paz?.