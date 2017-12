Bush e Abe destacam necessidade de diálogo com Pyongyang O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, destacaram neste sábado a necessidade de negociações multilaterais para conseguir o fim do programa nuclear da Coréia do Norte. Os dois líderes almoçaram juntos em Hanói, onde participam da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Foi o primeiro encontro entre ambos desde a chegada ao poder de Abe, em setembro. Os dois lembraram as excelentes relações entre seus países. Bush disse que Abe aceitou o convite de visitar os EUA para tratar de questões bilaterais. Os dois dedicaram boa parte da conversa ao programa nuclear da Coréia do Norte. Bush e Abe reafirmaram o objetivo comum de conseguir, nas conversas de seis lados, que a Coréia do Norte abra mão de seu programa nuclear. As conversações envolvem as duas Coréias, China, Rússia, Japão e EUA.