Bush e Annan discutirão África e Israel na segunda-feira O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e o presidente dos EUA, George W. Bush, vão se reunir na segunda-feira na Casa Branca. Da pauta da reunião constarão o processo de paz no Oriente Médio e as guerras civis no Congo e na Libéria, informa uma porta-voz da ONU. A audiência foi solicitada por Annan. Este será o primeiro encontro dos dois líderes desde o debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a guerra no Iraque, que deixou abaladas as relações entre a Casa Branca e a ONU. Annan e Bush deverão tratar também da guerra ao terrorismo e do combate à pobreza à aids. A última reunião entre Bush e Annan ocorreu em 20 de dezembro.