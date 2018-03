Bush é arrogante, racista e sem visão, afirma Mandela O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela qualificou nesta quinta-feira o líder norte-americano George W. Bush como arrogante e sem visão, além de sugerir que ele é racista ao ignorar a Organização das Nações Unidas (ONU) em seu ímpeto de atacar o Iraque. Mandela pediu ao povo dos Estados Unidos que organize grandes protestos contra Bush e conclamou os líderes mundiais, em especial aqueles com poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, a se unirem contra o presidente norte-americano. "Uma potência com um presidente imprevidente e incapaz de pensar de forma adequada quer agora levar o mundo a um holocausto", declarou Mandela durante discurso no Fórum Internacional da Mulher. Os Estados Unidos, que indiscriminadamente lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, não têm autoridade moral para policiar unilateralmente o mundo, refletiu Mandela. Segundo ele, "Bush está atrás de mais carnificina". O ex-presidente sul-africano pediu ao povo norte-americano que o tire do poder nas próximas eleições e saia às ruas para protestar. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, respondeu às críticas de Mandela referindo-se a uma carta assinada por oito líderes europeus em apoio a Bush. "O presidente agradece aos líderes da Europa que obviamente não pensam como ele (Mandela)" disse Fleischer. "Por que os Estados Unidos agem com tanta arrogância?", questionou Mandela, um crítico das pretensões belicistas norte-americanas com relação ao Iraque. Ele exige de Bush que respeite a autoridade da ONU. "Tudo o que Bush quer é o petróleo iraquiano", denunciou o histórico líder sul-africano. Ele acusa Bush e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, de sabotarem a ONU e seu secretário-geral, Kofi Annan, natural de Gana, na África. "Isto seria por que o atual secretário-geral das Nações Unidas é um homem negro. Eles nunca fazem isso quando o secretário-geral é branco", alertou. De acordo com Mandela, a existência da ONU é o principal motivo pelo qual não houve uma Terceira Guerra Mundial e é ela quem deve tomar as decisões sobre como lidar com o Iraque. "Se há um país que cometeu atrocidades inenarráveis pelo mundo, eles são os Estados Unidos da América. Eles não se importam com os seres humanos", criticou. "Quem são eles agora para fingirem ser os policiais do mundo, aqueles que devem decidir pelo povo do Iraque o que deve ser feito com seu governo e seus líderes?", questionou. Mandela também criticou o Iraque por não cooperar plenamente com os inspetores de armas da ONU e disse que a África do Sul apóia qualquer ação contra o governo iraquiano aprovada pelas Nações Unidas. Sobre Blair, Mandela disse apenas: "Ele não é mais primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Ele é ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos."