Bush e Aznar discutem reconstrução do Iraque O primeiro-ministro da Espanha, José Maria Aznar, recebeu um agradecimento do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pelo apoio à liderança americana na guerra contra o Iraque e a liberação do espaço aéreo e de bases espanholas para os ataques. Os dois mandatários se reuniram nesta quarta-feira para, além de trocar amabilidades, discutir a reconstrução do Iraque. Reforçando o anúncio feito nesta quarta pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, da suspensão de algumas das sanções em vigor contra o Iraque, Bush disse que sente que há "disposição para trabalhar em conjunto" com o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para acabar com o programa de troca de petróleo por comida, que vigorou no Iraque por mais de dez anos. "O regime pelo qual as sanções foram feitas não governa mais. E qualquer país com boa consciência não pode defender a manutenção das sanções para a infelicidade do povo iraquiano", disse o presidente americano, em referência à Rússia, França e Alemanha, que ainda não apóiam o fim total das sanções contra o Iraque e advogam para o Conselho de Segurança um importante papel no processo de reconstrução do país.