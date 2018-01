Bush e Blair atribuem "papel vital" à ONU no Iraque O presidente dos EUA, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, prometeram hoje que a ONU terá um ?papel vital? na ?reconstrução? do Iraque. A cúpula anglo-americana no castelo de Hillsborough, em Belfast, terminou com uma declaração garantindo que as Nações Unidas serão parte importante do pós-guerra, posição contestada por parte significativa do governo americano. ?O papel vital ... significa que a organização internacional participará desde a ajuda humanitária e até a formação do governo provisório iraquiano?, disse Bush, na entrevista coletiva que concedeu ao lado de Blair. ?Esperamos que o Iraque passe o quanto antes a uma administração interina composta por iraquianos e também queremos que a ONU cumpra um papel vital neste processo?, disseram ambos os mandatários, sem definir prazos. ?Trabalharemos o mais rápido possível para implementar estruturas governamentais sob o controle de uma autoridade interina composta por iraquianos, tanto de dentro como de fora do país?, acrescentou Bush. A autoridade interina, prosseguiu o presidente, ?ficará até que o povo iraquiano eleja um governo permanente?. Já Blair reiterou a importância da ONU na ?reconstrução? do Iraque, ponto em que vem insistindo nos últimos dias, no que aprece ser uma tentativa de reaproximar-se das demais lideranças européias. ?O novo Iraque que emergirá da guerra será governado por e para o povo iraquiano, não pelo Reino Unido, não pelos Estados Unidos, não pela ONU. Esta é uma guerra de libertação, não de conquista?, disse o premier britânico. Blair repetiu estar convencido de que o Iraque tem armas de destruição em massa, que ?serão encontradas? assim que o governo de Saddam Hussein cair. As Nações Unidas, disse o governante, ?não devem cair em discussões sobre o tema, como ocorreu antes que o Reino Unido e os Estados Unidos atacassem militarmente o Iraque?. Segundo o primeiro-ministro, ?o passado é passado, e agora todos devemos assumir nossas responsabilidades?. Veja o especial :