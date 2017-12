Bush e Blair discutem ações contra o Iraque, diz jornal O primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente americano George W. Bush vão se encontrar em abril para discutir a próxima fase da guerra contra o terrorismo, e o Iraque de Saddam Hussein será o principal tema. É o que afirma o The Observer em sua edição de hoje. A visita deve acontecer em abril e, conforme o jornal britânico, sinaliza o apoio de Blair a um possível ataque americano ao Iraque. A assessoria de Blair se recusa a comentar as viagens internacionais do primeiro-ministro, alegando seguir normas de segurança, mas um porta-voz reafirmou hoje o apoio britânico às investidas americanas contra o terrorismo. Disse também que o Reino Unido compartilha das preocupações dos americanos com a indústria de armas de Bagdá e seu apoio a terroristas.