Bush e Blair discutirão futuro do Iraque O presidente norte-americano, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, se encontram nesta segunda-feira pela terceira vez num mês para discutir a guerra no Iraque, mas desta vez a pauta inclui também iniciativas de paz no Oriente Médio e na Irlanda do Norte. Buhs viaja para Belfast, na Irlanda do Norte, para avaliar os ?avanços? da guerra e para tentar desfazer as divergências sobre a reconstrução e o governo do Iraque depois da guerra. A questão da reconstrução vem opondo as equipes de governo dos dois lados. Blair quer um envolvimento da ONU mais profundo do que Bush deseja. Bush defende a formação de um governo de transição formado por exilados e iraquianos que estão no país hoje. Uma coalizão liderada pelos EUA ficará no poder pelo menos seis meses até que o novo governo assuma no Iraque, disse neste domingo o subsecretário da defesa Paul Wolfowitz.