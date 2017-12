Bush e Blair são indicados para o Nobel da Paz O presidente dos EUA, George W. Bush, e o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, foram indicados para o prêmio Nobel da Paz de 2002 por sua luta contra o terrorismo e seu empenho em garantir a paz mundial, anunciou hoje um advogado norueguês. Harald Tom Nesvik, membro do Parlamento pelo direitista Partido do Progresso, disse ter indicado os dois líderes para o cobiçado prêmio, apesar do papel de ambos na guerra no Afeganistão. "Minha indicação se baseia na decisiva ação (de ambos) contra o terrorismo - algo que, segundo acredito, será no futuro a maior ameaça à paz", disse Nesvik. "Infelizmente, às vezes... é preciso usar a força para assegurar a paz". Por ser membro do Legislativo nacional norueguês, Nesvik tem direito a fazer uma indicação para o prêmio. O comitê do prêmio Nobel, baseado em Oslo, aceita indicações feitas após 1º de fevereiro, e as propostas continuam chegando ao longo do mês, sendo impossível prever o número de indicados até o final de fevereiro. No ano passado, 136 indivíduos e grupos foram indicados. O prêmio de 10 milhões de coroas suecas (US$ 943.000) foi dividido entre as Nações Unidas e seu secretário-geral, Kofi Annan. O comitê mantém em segredo os nomes dos indicados por 50 anos. No entanto, os que fazem as indicações à vezes revelam a identidade dos nomeados. Estima-se que os ataques de 11 de setembro nos EUA e suas conseqüências tenham influência sobre as indicações deste ano, porque sua ocorrência foi muito tardia para ser considerada na premiação do ano passado. Outras indicações ligadas a 11 de setembro que foram mencionadas - mas não confirmadas - incluem o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani e Guy Tozzoli, um engenheiro que colaborou no projeto do World Trade Center. Ainda hoje, dois membros democrata-cristãos do Parlamento norueguês indicaram o Exército da Salvação para a lista que já inclui dois grupos humanitários: o da Igreja de Santo Egídio, um grupo católico de Roma, e outro que trabalha na América Latina. O nome do contemplado com o Nobel da Paz é divulgado em meados de outubro e o prêmio é entregue 10 de dezembro.