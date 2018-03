Bush e Blair se encontram em meio a situação sombria em Israel O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, ao comentar as conversações deste fim de semana com o presidente dos Estados, George W. Bush, disse nesta sexta-feira que "há poucos motivos para se ter otimismo" sobre o Oriente Médio, mesmo com os EUA intensificando seus esforços para conter o derramamento de sangue entre israelenses e palestinos. Blair e sua mulher, Cherie, chegarão ao rancho de Bush, em Crawford, no Texas, a tempo de jantar com o presidente e sua esposa, Laura. Refletindo as relações especiais entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, Bush convidou Blair a acompanhá-lo durante uma reunião secreta da CIA prevista para amanhã. A guerra ao terror, em especial os planos de Bush com relação ao Iraque, era o enfoque original das reuniões. Porém, os atuais desdobramentos no Oriente Médio deixou a questão em segundo plano. Ao comentar as reuniões, Blair disse que a situação parece sinistra no Oriente Médio. "Nós obviamente estaremos atrás de idéias que possam levar a um cessar-fogo", disse ele a jornalistas a bordo de seu avião a caminho do Texas. "Há poucos motivos para se estar otimista neste momento." Em seguida, comentou: "Não acredito que Israel ou a Autoridade Palestina realmente queiram estar na posição em que estão agora." Bush não planeja falar publicamente sobre a situação no Oriente Médio nem sobre suas conversas com Blair até a entrevista coletiva conjunta que os dois deverão conceder amanhã.