Bush e Blair voltarão a se reunir, agora em Belfast Com suas tropas dominando grande parte do Iraque, o presidente George W. Bush e seu aliado de guerra, primeiro-ministro Tony Blair, planejam se reunir na semana que vem na Irlanda do Norte, a fim de discutir a batalha contra as forças de Saddam Hussein, informaram autoridades da Casa Branca. Essas fontes, que pediram para não ser identificadas, disseram que o encontro será realizado nas proximidades de Belfast na segunda-feira e na terça; e que também serão discutidos esforços para levar a paz à Irlanda do Norte e ao Oriente Médio. Veja o especial :