Bush e Cheney também depõem sobre atentados de 11/09 Sob pressão, a Casa Branca além de permitir, hoje, que a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, testemunhe em público sob juramento, anunciou que o presidente George W. Bush e o vice, Dick Cheney, concordaram em falar sobre os ataques à comissão parlamentar que investiga os atentados de 11 de setembro. Mas de portas fechadas. Para assumir o compromisso, o governo disse que fechou um acordo com a comissão exigindo que ela não adote este episódio como uma abertura de precedentes para solicitar o depoimento de outros funcionários da administração. A comissão saudou a decisão em uma declaração que diz: ?Trabalharemos com a Casa Branca para agendar as duas sessões rapidamente.? Bush e Cheney concordaram com uma sessão privada única com todos os 10 membros da comissão e com um funcionário presente para tomar notas, segundo esclareceu o conselheiro da Casa Branca, Alberto Gonzales, numa carta à comissão. Anteriormente, o governo admitia apenas oferecer entrevistas privadas de Bush e Cheney apenas ao presidente e vice-presidente da comisssão. A decisão de autorizar o depoimento de Rice segue-se à publicação do livro do ex-chefe do contra-terrorismo da Casa Branca, Richard Clarke, com acusações à lentidão da administração Bush em perceber a ameaça da Al-Qaeda. O ex-senador republicano por Washington Slade Gorton, um dos membros da comissão, disse que ela aceitou a proposta do governo num encontro, hoje de manhã, incluindo a condição de não chamar nenhum outro funcionário da Casa Branca, mesmo porque ?não tínhamos planejado isso?. ?Acredito que a Casa Branca ficaria fora disso se tivesse feito o acordo mais cedo, mas estou satisfeito?, disse. ?Eu sentia que o testemunho dela (Rice) seria bom para o país. Bob Kerrey, outro membro da comissão e ex-senador democrata, explicou que nem o presidente nem o vice-presidente estarão sob juramento no encontro com a comissão. Para Kerry, o testemunho de Rice será crítico para determinar se o governo Bush poderia ter evitado os ataques e considerou que a Casa Branca ?tomou a decisão correta?. A bordo do Air Force One, o porta-voz da Casa Branca, Scott McClellan, disse que Bush decidira, no fim de semana, procurar um acordo com a comissão para o testemunho de Rice, ?precavendo-nos de que poderíamos manter este importante princípio (de não abrir precedentes sobre testemunho de outros funcionários). É importante proteger o princípio da separação de poderes entre executivo e legislativo.?