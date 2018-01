Bush e Clinton fazem maratona pré-eleitoral Republicanos e democratas mobilizaram seus principais líderes durante este fim de semana, que antecede as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, marcadas para a próxima terça-feira. O presidente George W. Bush e o ex-presidente Bill Clinton fizeram uma maratona para participar de comícios em vários Estados, na tentativa de atrair votos para candidatos republicanos e democratas, respectivamente. Bush foi ao Tennessee, Geórgia e Flórida neste sábado; neste domingo, após visitar Illinois, seguiu para Minnesota, onde democratas o acusaram de "manipulação política" por chegar apenas seis dias após o funeral do candidato democrata a senador Paul Wellstone - ao qual Bush não compareceu. O roteiro de Bush até terça-feira inclui Dakota do Sul, Iowa, Missouri e Arkansas. Clinton e o ex-vice-presidente Al Gore, que perdeu as eleições presidenciais de 2000 na Flórida, fizeram campanha neste domingo pelo candidato democrata ao governo do Estado, Bill McBride, que disputa com o irmão de Bush, o governador Jeb Bush. Em Minnesota, a cadeira no Senado está sendo duramente disputada pelo republicano Norm Coleman e pelo democrata Walter Mondale. O ex-vice-presidente Mondale entrou na disputa após a morte, num acidente de avião, de Wellstone. Ressaltando a importância de Minnesota para que os republicanos retomem o controle do Senado, Bush enviou a primeira-dama, Laura Bush, e o vice-presidente, Dick Cheney, antes ao Estado para fazer campanha por Coleman.