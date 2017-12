Bush e FHC conversam sobre Argentina por telefone O presidente norte-americano, George W. Bush, vai telefonar amanhã ao presidente Fernando Henrique Cardoso para conversar sobre a crise da Argentina. A informação é do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola. Na semana passada, o presidente havia anunciado que ia pedir apoio a outros países para tentar ajudar a Argentina a superar sua crise econômica. Parola informou que, na quarta-feira pela manhã, o presidente Fernando Henrique havia feito uma primeira tentativa de conversar com o seu colega norte-americano. A ligação, no entanto, não foi completada. O que ficou combinado entre as assessorias, de acordo com Parola, é que os dois presidentes se falarão amanhã. Leia o especial