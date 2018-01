Bush e Fox discutem ajuda do FMI para Argentina O presidente dos EUA, George W. Bush, discutiu a decisão do FMI de oferecer uma ajuda financeira de mais US$ 8 bilhões à Argentina com o presdiente do México, Vicente Fox, informou o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer. "Eles discutiram a situação econômica na Argentina. Ambos expressaram seu desejo pela sustentabilidade na região e, particularmente, na Argentina. Eles vão dar continuidade a seus esforços para trabalhar com a Argentina e o FMI", disse Fleischer. O porta-voz disse que Bush e Fox elogiaram a decisão do FMI. Além disso, os dois líderes discutiram a próxima visita oficial de Fox aos EUA.