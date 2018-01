Bush e Hillary são os mais admirados nos EUA, diz pesquisa O presidente George W. Bush e a senadora democrata por Nova York Hillary Rodham Clinton estão finalmente na mesma lista - eles são o homem e a mulher mais admirados dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa realizada por CNN-USA Today-Gallup. O presidente republicano e a ex-primeira-dama dificilmente seriam convidados para a mesma mesa, mas eles são visto de forma favorável pelo público americano. Quando os entrevistados foram perguntados sobre o homem que mais admiram, Bush foi escolhido por 29% deles. O secretário de Estado Colin Powell e o papa João Paulo II foram escolhidos por 4%, ficando empatados em segundo lugar, e o ex-presidente Bill Clinton aparece em terceiro, com 3%. Do lado das mulheres, a senadora Hillary Clinton foi a escolhida por 16% dos entrevistados, seguida pela apresentadora de talk show Oprah Winfrey, que obteve 7% das preferências. Em terceiro lugar aparece a atual primeira-dama Laura Bush, com 6%, e em quarto, a conselheira de segurança nacional Condoleezza Rice, com 4%. A pesquisa, realizada entre os dias 5 e 7 últimos, ouviu 1.004 adultos e tem uma margem de erro de três pontos porcentuais.