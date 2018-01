Bush e Kerry cabeça a cabeça em nova pesquisa eleitoral Na primeira pesquisa desde que John Kerry praticamente levou a candidatura democrata à presidência na última terça-feira, o senador por Massachusetts e o presidente George W. Bush aparecem cabeça a cabeça enquanto o independente Ralph Nader colheu apoio suficiente para afetar os resultados das eleições de novembro. Segundo uma pesquisa feita pela Ipsos-Public Affairs para a Associated Press, Bush teria hoje 46% dos votos, contra 45% para Kerry. Nader, o candidato do Partido Verde que entrou na disputa de 2000 em seu último mês, aparece com 6% das preferências. Kerry, que praticamente consolidou sua candidatura depois das vitórias obtidas nas primárias da superterça, aparecia próximo ou com folgada margem à frente de Bush em pesquisas que não incluíam Nader. Mas desde que Nader entrou na disputa em 22 de fevereiro, analistas políticos tentam descobrir o impacto que mais esta candidatura do defensor dos direitos dos consumidores acusado pelos democratas de tirar a vitória de Al Gore em 2000. Há quatro anos, Nader apareceu nas cédulas eleitorais em 34 Estados e Washington, D.C., levando apenas 2,7% dos votos gerais. Mas na Flórida e New Hampshire, Bush venceu por uma margem tão minúscula que se Gore tivesse recebidos os votos dados a Nader teria sido eleito presidente. Pesquisas feitas em 2000 mostravam que metade dos eleitores de Nader poderiam ter votado em Bush caso o ativista não tivesse se candidatado.