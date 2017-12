Bush e Kerry em tensa batalha por votos George W. Bush e John Kerry mantém uma tensa batalha pela presidência que tende a ser definida no último momento, já que o presidente Bush conquistou os votos do colégio da Flórida. Kerry compensou a perda do Estado ganhando na Califórnia e na Pensilvânia. Bush tem neste momento 246 votos garantidos, contra 207 de Kerry. São necessários 270 votos para alcançar a Casa Branca. Bush continua na frente no total dos votos populares, com 51% da preferência, contra 48% de Kerry. A pesquisa de boca-de-urna do instituto Zogby indicou vitória de John Kerry, mas a projeção do pool de mídia norte-americana já desfez uma das previsões da boca-de-urna. O Estado da Flórida, que prometia uma disputa voto-a-voto, foi definido a favor do presidente Bush. Com isso, o senador Kerry só terá condições de manter esperanças de vitória se garantir os votos do colégio eleitoral do Estado de Ohio, que se tornou, neste ano, a pedra no sapato dos candidatos, como foi a Flórida, em 2000. A disputa em Ohio está apertada e deve ser definida em alguns distritos do Estado. Se Bush ganhar ali, terá praticamente confirmado a reeleição.