Bush e Kerry gastam pouco com publicidade online George W. Bush e John Kerry investem pesado na internet para angariar votos e doações, mas praticamente ignoram a web como veículo de publicidade para as suas campanhas. De acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira pela Pew Internet and American Life Project, de uma campanha avaliada em quase meio bilhão de dólares, os dois candidatos destinaram apenas US$ 2,7 milhões para publicidade na internet no período entre janeiro e agosto deste ano. Em um único dia, quando aceitou oficialmente sua indicação como candidato do Partido Democrata, Kerry arrecadou US$ 5,7 milhões em doações feitas no site oficial de campanha (www.johnkerry.com), muito mais do que os US$ 1,57 milhão gastos por ele e pelo Partido Democrata em propaganda na web ao longo do ano. Já os gastos com Bush (www.georgewbush.com) em publicidade online somaram US$ 487 mil de janeiro a agosto, enquanto o Comitê Republicano dispendeu outros US$ 257 mil com os mesmos objetivos. Juntos, para cada US$ 100 investidos em publicidade na TV, os dois candidatos reservaram apenas US$ 1 para a internet, segundo o estudo da Pew Internet and American Life.