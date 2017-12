Bush e Kerry seguem empatados, diz pesquisa O presidente George W. Bush e seu adversário na eleição de 2 de novembro, John Kerry, estão empatados na disputa pelo voto popular, de acordo com pesquisa da Associated Press. A maioria dos eleitores desaprovam a administração Bush e a condução da guerra no Iraque, mas o presidente é visto como o mais qualificado para proteger o país de terroristas. São 56% os eleitores que dizem que o país está no rumo errado. Na pesquisa AP-Ipsos, a chapa democrata de John Kerry e John Edwards tem apoio de 49% dos entrevistados que dizem que provavelmente votarão. Já a chapa Bush-Dick Cheney tem 46%. A pesquisa, realizada entre os dias 18 e 20 de outubro, ouviu 976 eleitores e tem margem de erro de 3 pontos. Diversas outras pesquisas mostram a corrida empatada ou dão a Bush uma pequena dianteira. A presidência irá para quem obtiver a maioria dos 538 votos do colégio eleitoral, uma disputa que está tão apertada quanto a do voto popular.