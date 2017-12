Bush e Kerry seguem empatados em pesquisa A vantagem do presidente George W. Bush sobre John Kerry nos quesitos liderança e combate ao terrorismo vem mantendo a corrida presidencial empatada, a despeito das críticas generalizadas à situação no Iraque. A Pesquisa Battleground (?campo de batalha?), patrocinada pela Universidade George Washington, mostra Bush e Kerry com 48% da preferência do eleitorado cada, numa disputa direta entre os dois. Pouco mais de metade dos pesquisados, 51%, disseram que é hora de dar a outra pessoa a chance de ser presidente. A despeito disso, Bush continua empatado com Kerry. O motivo, segundo analistas, parece ser pessoal. ?As qualidade de liderança estão determinando o voto?, disse Celinda Lake, especialista que ajudou a produzir a pesquisa. ?A única questão (política) a determinar o voto é o Iraque. Os outros fatores determinantes são as qualidades pessoais?.