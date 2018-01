Bush e Kerry seguem praticamente empatados em pesquisas Três pesquisas divulgadas nesta segunda-feira mostram o presidente dos EUA, George W. Bush, e o postulante democrata ao cargo, John Kerry, praticamente empatados na preferência do eleitorado. Uma delas, porém, da TV CBS, dá a Kerry uma vantagem já fora da margem de erro - 47%, contra 41% do atual presidente. Nas outras sondagens, Kerry e Bush aparecem empatados com 46% (ABC-Washington Post) ou em empate técnico, com 47% para Kerry e 46% para Bush (CNN-USA Today-Gallup). Em todas as pesquisas, o candidato independente Ralph Nader fica com entre 4% e 5% dos votos.