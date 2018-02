Bush e Khatami vão participar de Assembléia da ONU O presidente norte-americano, George W. Bush, vai comparecer à Assembléia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos dias 10 e 11 de novembro. Na ocasião, ele se encontrará com o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, um aliado-chave dos Estados Unidos nos esforços contra o terrorismo. A reunião anual de líderes mundiais, inicialmente programada para ocorrer entre 24 de setembro e 5 de outubro, foi adiada por causa dos problemas de segurança logo depois dos ataques terroristas. A Assembléia-Geral da ONU vai acontecer entre 10 e 16 de novembro, em Nova York. O presidente Bush vai participar dos debates da Assembléia-Geral, fará um discurso na ONU e comparecerá a um almoço oferecido pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Vai ainda tomar parte em reuniões com líderes mundiais. O presidente reformista do Irã, Mohammad Khatami, também vai participar da Assembléia-Geral da ONU, a fim de promover o "diálogo entre as civilizações", afirmou um parlamentar iraniano nesta segunda-feira. Khatami comparecerá à Assembléia para "enfatizar sua ativa política externa baseada no diálogo entre as civilizações", segundo informou à Associated Press Elaheh Koolaee, membro do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Majlis (Parlamento). "Quando um grupo está introduzindo a violência em nome do Islã, penso ser crucial que o presidente Khatami ofereça ao mundo a interpretação iraniana sobre o Islã", disse ela numa aparente referência ao governo radical Taleban, no poder no Afeganistão.