Bush e Kofi Annan anunciam participação da ONU no Iraque As Nações Unidas enviarão uma equipe ao Iraque para ajudar na transição política que precederá a passagem do poder para um governo provisório, em 30 de junho. O anúncio foi feito de forma conjunta pelo presidente George W. Bush e pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Os dois se reuniram no Salão Oval da Casa Branca. Bush se declarou ?animado e otimista com o futuro do mundo?. Ele disse que a ONU tem um papel vital a desempenhar no Iraque. O secretário-geral disse que a equipe da ONU que irá ao Iraque trabalhará com a população local para ?encontrar meios de avançar?. Annan lembrou que existem divergências sobre o método de eleição do governo provisório, e disse que a ONU tentará ajudar a resolver a questão. Bush, por sua vez, declarou que os EUA continuam comprometidos com a data de 30 de junho para a transferência de poder.