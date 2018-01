Bush e ministro paquistanês discutem ataques O primeiro-ministro paquistanês Shaukat Aziz disse estar preocupado com as relações entre seu país e os Estados Unidos após o ataque aéreo empregado na vila de Damadola, próxima à fronteira com o Afeganistão. Aziz disse em uma entrevista à Associated Press que ele e o presidente dos EUA, George W. Bush, concordaram que deve haver uma comunicação melhor entre os dois países já que são aliados contra o terrorismo. Ainda segundo o primeiro-ministro, o Afeganistão e o Paquistão irão discutir o ataque em uma reunião que ocorrerá nas próximas semana. "É um fórum adequado para discutir estes problemas", completou. O encontro de Bush com Aziz, que durou menos de duas horas, acontece em meio a um crescente número de manifestações de paquistaneses contra os EUA. Bush não mencionou o bombardeio americano, que teria como alvo o braço direito de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahri. O presidente americano também não respondeu às perguntas dos repórteres - e muito menos às gritadas pela multidão que se encontrava no local - quando apareceu com Aziz diante frente às câmeras. Apesar do ataque ter aparentemente errado o seu alvo, o presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, disse nesta terça-feira que há indícios de que membros da Al-Qaeda foram mortos. Analistas disseram que o bombardeio também destruiu a cooperação cultivada entre os paquistaneses através da ajuda que os EUA ofereceram no terremoto que assolou a região, quando mais de 80.000 pessoas foram mortas. Protestos anti americanos no Paquistão estão chegando à sua segunda semana, mas Aziz vem tentando diminuir as tensões entre os países.