Bush é pior que Hitler, diz Le Pen "Se Hitler tivesse feito uma quarta parte do que George W. Bush está fazendo teria sido arrastado ao banco dos réus da consciência universal, enquanto agora todo mundo parece aceitar a idéia de que isso é normal", declarou nesta sexta-feira o líder do partido de extrema-direita Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen, acusando os EUA de imporem sua vontade política, seu imperialismo, ao conjunto do mundo. "A verdadeira razão que levará à guerra, apesar da atitude conciliadora de Bagdá, é a vontade dos EUA de se apoderarem do petróleo do Oriente Médio." Le Pen argumentou que o Iraque é o único país que não está vinculado ao terrorismo. A ameaça terrorista, a seu ver, tem origem na política agressiva dos EUA e na falta de vigilância das nações européias, sobretudo em relação a suas fronteiras e à imigração. O líder de extrema-direita prevê atentados na França se Bush cometer a loucura criminosa de atacar o Iraque sem razão. "Isso desencadeará uma onda de ódio sem precedentes e nós estaremos na primeira linha.?