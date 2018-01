Bush e Putin discutem programa nuclear iraniano por telefone O presidente dos Estados Unidos, George W.Bush, e seu colega russo, Vladimir Putin, discutiram a crise nuclear iraniana e o conflito no Oriente Médio durante um telefonema nesta terça-feira, informou o Kremlin. Os dois governantes "defenderam o prosseguimento dos esforços internacionais para solucionar o problema nuclear iraniano", indicou o escritório de imprensa da presidência russa em um breve comunicado. A nota acrescenta que Bush e Putin abordaram também as perspectivas para restabelecer o processo de paz no Oriente Médio, além de outros assuntos internacionais mais atuais. A conversa telefônica antecede uma reunião entre altos representantes dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, que ocorrerá na quinta-feira em Viena e que discutirá o programa nuclear iraniano. A reunião dos representantes de Alemanha, Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, provavelmente entre ministros de Exteriores, terá como tema central o pacote de incentivos para o Irã em troca de garantias de que Teerã não fabrique armas nucleares. Em Viena se encontra a sede central da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), cujos inspetores averiguam o polêmico programa nuclear da República Islâmica. Na quarta-feira passada, diplomatas dos seis países se reuniram em Londres com o mesmo propósito e se mostraram "encorajados" pelos avanços conseguidos no encontro. França, Alemanha e Reino Unido impulsionam a elaboração de um conjunto de medidas destinadas a persuadir o Irã a renunciar seu programa de enriquecimento de urânio. Caso Teerã se recuse aceitar o pacote de incentivos, a resolução estabelece a imposição de sanções sob o Capítulo 7, Artigo 41, da Carta da ONU. Contudo, evita referências ao Artigo 42, que permite o uso de ações militares para reforçar a resolução. O Ocidente suspeita as atividades nucleares iraniana têm como fim a produção de bombas nucleares, algo que Teerã rejeita. Os Estados Unidos não descartam o uso da força, enquanto China e Rússia deixaram claro que não aceitarão nenhuma medida que envolva ações militares contra o Irã.