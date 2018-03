Bush e Putin querem Coréia do Norte sem armas nucleares O presidente americano, George W. Bush, e seu colega russo, Vladimir Putin, exortaram hoje a Coréia do Norte a abandonar seu programa de armas nucleares e manifestaram suas preocupação sobre o programa atômico do Irã. O líder americano também insistiu que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Tanto os EUA como a Rússia estão "decididos a enfrentar a ameaça das armas de destruição em massa", disse Bush durante uma entrevista coletiva após os dois líderes se encontrarem a portas fechadas por 45 minutos no Palácio Konstantin. "Exortamos firmemente a Coréia do Norte a desmantelar de forma visível, verificável e irreversível seu programa de armas nucleares", disse Bush. "Estamos preocupados pelo avançado programa nuclear do Irã e o instamos a cumprir totalmente com suas obrigações do Tratado de Não-Proliferação Nuclear". Apesar de os dois líderes se oporem à disseminação da tecnologia nuclear, eles continuam mantendo diferenças com relação ao programa nuclear iraniano. O governo americano assegura que a Rússia está ajudando o Irã a desenvolver um programa de armas nucleares, vendendo-lhe tecnologia. Moscou nega e assegura que o programa nuclear iraniano se destina exclusivamente ao desenvolvimento pacífico de energia. Este foi o primeiro encontro entre os dois líderes desde a guerra no Iraque, liderada pelos EUA, à qual a Rússia se opôs. A reunião de 45 minutos entre Bush e Putin ocorreu em meio às celebrações dos 300 anos de fundação de São Peterburgo e antes de eles viajarem para cidade francesa de Evian, onde participaram da reunião do Grupo dos Oito. "Rússia e EUA estão preocupados com o avançado programa nuclear iraniano. Nós compreendemos as conseqüências de o Irã possuir uma arma nuclear e portanto desejamos colaborar... para insistir que ele não possua uma arma nuclear", disse Bush, acrescentando: "Aprecio que Vladimir Putin compreenda este assunto, assim como sua disposição de colaborar comigo e com outros para resolvê-lo." "Estamos trabalhando de perto para confrontar os desafios de nosso tempo. Nossos dois países sofreram muito nas mãos dos terroristas e nossos governos estão adotando medidas para confrontar essa ameaça", declarou o líder americano. Putin, no entanto, disse que a proliferação de armas nucleares deve ser evitada "não somente no que diz respeito ao Irã, mas também com relação a outras nações". "Somos contra a utilização do pretexto de um programa de armas nucleares no Irã... como instrumento de disputa desleal contra nós. As posições de Rússia e EUA sobre a questão estão muito mais próximas do que parece. Não necessitamos ser convencidos de que a proliferação de armas de destruição em massa deve ser controlada e evitada em todo o mundo", destacou Putin. Questionado sobre a busca de armas de destruição em massa no Iraque, Bush respondeu: "Descobrimos um sistema de armamento, laboratórios biológicos que o Iraque negou ter, e laboratórios que estavam proibidos sob as resoluções da ONU." A acusação de Bush de que o Iraque possuía tais armas foi a principal justificativa para iniciar a guerra contra Saddam Hussein. Contudo, tanto o Pentágono como os especialistas americanos dizem que os dois laboratórios móveis encontrados no Iraque não podem ser considerados armas. Putin não emitiu nenhuma opinião sobre o fato de que até agora não foram realmente encontradas armas proibidas no Iraque. Apesar de Moscou ter-se oposto à invasão, os líderes russos disseram que já deixaram a disputa para trás.