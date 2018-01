Bush e Putin selam fim da guerra fria Um dia depois da assinatura de um dos mais amplos acordos de redução de armas nucleares da história, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e seu colega russo, Vladimir Putin, mostraram-se, neste sábado, satisfeitos com os resultados da reunião de Moscou que, segundo eles, selou definitivamente o fim da guerra fria. "Continuamos estudando como podemos garantir a paz para a humanidade em seu conjunto e como podemos melhorar nossas relações", disse Bush na cidade de São Petersburgo, onde visitou um museu e um cemitério ao lado de Putin. Durante um debate com estudantes na Universidade de Estado de São Petersburgo, os dois líderes expressaram também confiança na recuperação da economia russa. "Uma Rússia forte, próspera e pacífica é boa para os Estados Unidos", disse Bush aos estudantes. No entanto, enquanto teciam elogios mútuos e agiam amistosamente, os dois presidentes não deixaram de expressar seus desacordos. Bush reiterou seu apoio à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC), mas também disse que os regulamentos de entrada não devem ser modificados para facilitar este propósito. Putin, por sua vez, afirmou que a Rússia não espera ser tratada de forma preferencial. "Não queremos favores especiais. Precisamos de um acesso sem discriminações aos mercados mundiais e dos Estados Unidos", respondeu o líder russo.