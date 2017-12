Bush e Putin terão reunião de cúpula O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o presidente russo, Vladimir Putin, vão promover uma reunião de cúpula na Eslovênia em meados de junho, ao fim de uma viagem de Bush por cinco nações da Europa, anunciou nesta sexta-feira o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. Powell disse que os dois tratarão de uma "agenda cheia". Será o primeiro encontro de Bush com Putin e sua mais significativa viagem ao exterior em seus quatro meses de presidência. O anúncio foi feito depois que o ministro do Exterior russo, Igor Ivanov, reuniu-se com Bush na Casa Branca. Ivanov disse que o encontro foi "muito importante" e que a Rússia estava pronta para ter um "diálogo construtivo" com os EUA. Ele não deu indicações sobre que avanços podem ter havido em várias questões espinhosas, incluindo a disposição de Bush de construir um escudo antimíssil. Um comunicado da Casa Branca afirmou que Bush estava ansioso para reunir-se com Putin "e discutir como os Estados Unidos e a Rússia podem construir uma relação forte, positiva e trabalharem juntos por objetivos comuns". Powell disse que a reunião de cúpula será realizada na capital eslovena, Ljubljana, em 16 ou 17 de junho. Esta é a última parada de Bush numa viagem por cinco países, incluindo uma visita à Espanha, encontros com líderes da Otan na Bélgica, com líderes europeus na Suécia e conversas na Polônia.