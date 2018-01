Bush é recebido com protestos na Rússia Centenas de comunistas e membros de grupos de esquerda realizaram uma barulhenta manifestação de protesto em uma área próxima à embaixada dos Estados Unidos em Moscou, horas antes da chegada do presidente George W. Bush à capital russa para o encontro com o presidente Vladimir Putin. Em um protesto menor realizado em São Petersburgo, cidade que receberá a visita de Bush no final de semana, vários manifestantes hostilizaram um norte-americano usando um chapéu de cowboy e que havia criticado o ato de protesto. "Estava apenas passando e não pude ficar indiferente ao que estava acontecendo", disse David Francis, que se identificou como um nativo do Texas que leciona Inglês na Universidade de São Petersburgo. Policiais tiveram que separar Francis dos manifestantes. Em Moscou, mais de 300 pessoas ligadas ao Partido Comunista e a vários grupos de esquerda levantaram bandeiras da União Soviética e gritaram slogans contra Bush e Putin em uma área próxima à representação diplomática americana. Bush chegou hoje a Moscou para uma visita de três dias à Rússia, que incluirá um tour pela cidade-natal de Putin, São Petersburgo.