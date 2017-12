Bush e Rumsfeld prometem renovar combate ao terrorismo O presidente dos EUA, George W. Bush, e o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, prometeram renovar o combate ao terrorismo e seguir em luta até a obtenção da vitória. "Nós vamos vencer a guerra contra o terrorismo. Nós vamos vencer, não interessa quanto tempo leve, quão difícil ou custoso seja esse combate", afirmou Rumsfeld à frente do Pentágono, na cerimônia em memória aos atentados de 11 de setembro. "Os inimigos que nos atingiram são determinados e estão sem fontes de recursos. Eles não vão parar por causa do sentimento de decência ou crise de consciência. Mas eles vão parar", declarou Bush. O presidente relatou os sucessos obtidos até agora na guerra contra o terrorismo, incluindo a destituição do Talebã do poder no Afeganistão e a morte ou captura de vários membros do Al-Qaeda, mas alertou que a guerra contra o terrorismo apenas começou. Ele sinalizou que novas operações militares serão necessárias nessa campanha. "Há ainda muito a ser feito. E as grandes tarefas e os grandes perigos recairão sobre as forças dos EUA", declarou Bush. O presidente disse ainda que as forças militares serão usadas não só no combate aos terroristas, mas também contra ditadores que apóiam e dão suporte para eles". "Enquanto os terroristas e ditadores conspiram contra nossas vidas e nossa liberdade, eles estarão em oposição ao Exército, à Marinha, à Guarda Costeira, às Forças Armadas e aos Marines dos EUA", disse Bush. Os comentários de Bush ocorrem em meio ao crescente debate sobre se os EUA lançarão uma ação militar contra o Iraque. Amanhã, Bush deverá apresentar suas propostas em relação ao Iraque a uma platéia de líderes estrangeiros na Organização das Nações Unidas, em Nova York. Veja nosso especial Veja o especial The New York Times-O Estado de S. Paulo