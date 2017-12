Bush e Schwarzenegger se reúnem e trocam elogios O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o governador eleito da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, conversaram a portas fechadas e, mais tarde, durante uma entrevista coletiva conjunta, trocaram elogios. O ator chamou Bush de "o melhor aliado deste Estado dourado em Washington". Por sua vez, o presidente disse ter ficado feliz por ter se reunido com Schwarzenegger. Descontraído, Bush brincou com o encontro. "Temos muito em comum", disse o presidente. "Nos casamos bem, e alguns nos acusam de não falar direito". Bush e Schwarzenegger se reuniram no hotel Riverside antes de viajarem juntos na limusine do presidente até San Bernardino, onde o mandatário pronunciou um discurso antes de partir para um giro pela Ásia. Posteriormente, o ator afirmou ter tentado usar o encontro com o presidente para "criar uma boa relação com a Casa Branca".