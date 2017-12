Bush e Sharon emitem notas diferentes sobre futuro de Arafat O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, discordam sobre qual papel o líder palestino Yasser Arafat deve desempenhar na retomada do processo de paz do Oriente Médio, mas Sharon insiste que não existe discordância entre os EUA e o Estado judeu. Conversando com jornalistas após se reunir na noite de quinta-feira pela quarta vez em um ano com Bush, Sharon disse acreditar que se Arafat for diplomaticamente isolado, será encorajada a emergência de uma liderança alternativa, mais pragmática, entre os palestinos. "Quanto mais Arafat for empurrado para a irrelevância, mais rápido aparecerá uma nova liderança", disse Sharon. Mas na noite de ontem, na Casa Branca, Bush deu uma nova chance a Arafat para conter ataques palestinos contra israelenses e acenou com a perspectiva de generosa ajuda financeira para aliviar o sofrimento do povo palestino. "O senhor Arafat ouviu minha mensagem", afirmou Bush a repórteres após a reunião com Sharon. "Não posso ser mais claro sobre isso. Ele tem de fazer tudo em seu poder para reduzir ataques terroristas contra Israel." O ministro da Defesa israelense, Binyamin Ben-Eliezer, também em visita a Washington, disse ao jornal Yediot Ahronot, de Israel, ter ficado surpreso com a dura posição assumida por altos integrantes da administração Bush, entre eles o vice-presidente Dick Cheney, contra Arafat. "Na questão, Cheney foi mais extremista do que Rehavam Zeevi", disse Ben-Eliezer, referindo-se ao ultranacionalista ministro do Turismo israelense assassinado no ano passado. "O vice-presidente me disse: Por mim, vocês podem enforcá-lo (Arafat)." Hoje, o ministro da Defesa divulgou um comunicado dizendo nunca ter atribuído a declaração a Cheney. "Também quero deixar claro que nenhuma autoridade da Casa Branca me disse que é perda de tempo negociar com Arafat", acrescentou Ben-Eliezer. Ele tinha dito na quinta-feira a repórteres israelenses que Cheney e Condoleezza Rice, assessora de segurança nacional de Bush, tinham afirmado a ele que não fazia sentido conversar com Arafat. Hoje, uma autoridade da administração norte-americana, que pediu para não ser identificada, garantiu que eles "não falaram nada privadamente que o presidente não disse em público". E o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que a declaração sobre Arafat atribuída a Cheney "é uma fantasia". O mesmo se aplicaria a suposto comentário de Rice de que não faz sentido conversar com Arafat. Sharon, que rompeu laços com Arafat e gostaria que Washington fizesse o mesmo, considerou o líder palestino "um obstáculo à paz", mas disse que não pediu a Bush para suspender contatos com o líder palestino. "Não entramos nessa questão", disse ele a jornalistas que o acompanham em sua visita de três dias aos EUA. Não houve "sinal de discordância", garantiu. Em entrevistas publicadas hoje em jornais isralenses, Arafat disse não guardar rancor de Sharon. "Gostaria de enviar a ele uma mensagem de coração: Por favor, Sharon, sentemos à mesa", afirmou Arafat ao diário Maariv. O ministro palestino Saeb Erekat, reagindo aos comentários de Sharon, afirmou: "O presidente Arafat é um presidente eleito pelo povo palestino... A insistência de Sharon em dizer tais frases reflete a verdadeira intenção deste governo israelense de continuar com a escalada e agressão contra o povo palestino." Hoje, Sharon viajou para Nova York, onde iria se reunir com líder judeus-americanos antes de retornar sábado para Israel.