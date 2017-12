Bush: "É tempo de lidarmos com Saddam Hussein" O presidente dos EUA, George W. Bush, disse hoje que seu ponto de vista sobre o Iraque permanece inalterado, apesar de o governo iraquiano ter anunciado a aceitação incondicional da volta dos inspetores de armamentos da ONU ao país. "É tempo de lidarmos com as ameaças reais. É tempo de lidarmos com Saddam Hussein", afirmou Bush durante um evento de arrecadação de fundos para a campanha eleitoral do Partido Republicano em Nashville (Tennessee). O presidente voltou a sugerir que haveria vínculos entre o regime iraquiano e a organização terrorista Al-Qaeda, ao falar em "um regime bárbaro aliando-se a uma rede terrorista (...)?. ?As Nações Unidas precisam agir. É tempo para que eles determinem se elas serão ou não as Nações Unidas ou a Liga das Nações. É tempo para que eles determinem se eles serão uma força para o bem e a paz ou uma sociedade de debates ineficaz", acrescentou Bush. Ele não mencionou que a Liga das Nações, organização formada pelos vencedores da I Guerra Mundial, foi tornada ineficaz quando os EUA se recusaram a juntar-se a ela, em 1925.