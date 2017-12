Bush eleva Paquistão a aliado militar especial O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, estreitou os laços militares americanos com o Paquistão, garantindo ao país asiático benefícios concedidos apenas a poucos países fora da Otan. Bush designou o Paquistão como "aliado especial extra-Otan". Segundo alguns assessores do governo, o novo status é o reconhecimento da ajuda paquistanesa na guerra ao terrorismo. A designação transforma o Paquistão em país elegível para a entrega prioritária de materiais de defesa. O presidente americano divulgou a notícia durante um discurso a soldados americanos na Base McDill da Força Aérea, na Flórida. Entre os benefícios do novo status está a eligibilidade para manter estoques de materiais de defesa americanos no Paquistão fora de instalações militares dos EUA. O Paquistão também passa a ser candidato potencial ao ?leasing? de alguns equipamentos de defesa. Em março, quando a intenção de Bush foi anunciada, a idéia gerou protestos imediatos por parte da Índia, vizinha e rival militar do Paquistão. Nova Délhi não goza do status de aliado especial extra-Otan do governo americano. Sean McCormack, porta-voz da Casa Branca, alega que os benefícios concedidos ao Paquistão nada têm a ver com as relações americanas com a Índia. O Paquistão é governado pelo general Pervez Musharraf, que assumiu o governo do país por meio de um golpe, em 1999. Islamabad era um dos poucos aliados do regime fundamentalista islâmico Taleban. Sob pressão dos EUA depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, Islamabad rompeu com o Taleban e aliou-se a Washington.