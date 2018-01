Bush encerra visita ao Uruguai e segue rumo à Colômbia O presidente dos EUA, George W. Bush, finalizou neste domingo, 11, a visita oficial de quase 36 horas que fez ao Uruguai. Pela manhã, Bush e a primeira-dama Laura embarcaram para a Colômbia, rumo à terceira escala de sua viagem pela América Latina. O governante e sua grande comitiva partiram do Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, por volta das 7h40 deste Domingo. Em sua primeira visita ao Uruguai, Bush realizou uma audiência com o presidente do país, Tabaré Vázquez. Na ocasião, o americano recebeu os agradecimentos do uruguaio pelo apoio que os EUA deram ao país em 2002, durante a pior crise financeira da história do Uruguai. Na época, o governo Bush liberou um empréstimo de US$ 1,5 bilhão. Durante sua visita, Bush também se comprometeu a estudar melhores condições para as exportações uruguaias e disse que os EUA estavam preparados para reduzir os subsídios agrícolas, desde que assegurado o acesso de seus produtos aos mercados. O presidente americano chegou ao Uruguai após passar pelo Brasil. Depois de visitar a Colômbia, o presidente americano seguirá para Guatemala e México, concluindo assim sua viagem mais longa pelos países latino-americanos.